Украина не получала официального уведомления РФ об отказе в кредите

Украина не получала официального уведомления России об отказе в выделении кредита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

«Украина не получала официального ответа. Как вы знаете, у нас сейчас идет достаточно эффективная работа с Международным валютным фондом, мы надеемся получить третий транш (кредита МВФ)», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер также отметил, что, по его информации, возможность выделения Россией кредита Украине детально не рассматривалась.

«В условиях кризиса не может быть лишних ресурсов, кто бы их не выделял - Соединенные Штаты, Арабские Эмираты, Китай, Япония или Россия. Я считаю, что сейчас ситуация в Украине не является критичной, и можем спокойно себе позволить работать и на внутренних, и на внешних рынках. Но в случае, если правительство либо США, либо Российской Федерации, либо Японии примет решение о предоставлении Украине дополнительного кредита – мы будем, безусловно, благодарны», - пояснил А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщалось, 20 мая заместитель министра финансов РФ Дмитрий ПАНКИН заявил, что решение о предоставлении Украине кредита в размере 5 млрд. долларов не было принято.

"Они обратились, и решение о предоставлении кредит не было принято… Мы проанализировали ситуацию, и мы сказали нет", - сказал Д.ПАНКИН.