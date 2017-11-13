Инвесторы уходят в Cash: курс Bitcoin упал почти на 30%

Курс одной из самых популярных в мире криптовалют – Bitcoin - резко упал после достижения исторического максимума 8 ноября, пишет Прайм со ссылкой на агентство Bloomberg.

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По данным агентства, за минувшие выходные курс Bitcoin снизился на 10%, а общее падение менее чем за неделю составило 29%.

Итак, сегодня утром курс Bitcoin составил $5605, а 8 ноября, на максимуме, он стоил $7882.

Издание поясняет, что это связано с переключением инвесторов на альтернативную криптовалюту - Bitcoin Cash - она отделилась от Bitcoin в августе.

Эта новая валюта выросла с пятницы, 10 ноября, на 40%, и на вечер воскресенья его цена была на отметке $2426.