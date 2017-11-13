Инвесторы уходят в Cash: курс Bitcoin упал почти на 30%
09:00, 13 ноября 2017Финансы
1328
Сегодня утром курс Bitcoin составил $5605, а 8 ноября, на максимуме, он стоил $7882.
Иллюстрация REUTERS
Курс одной из самых популярных в мире криптовалют – Bitcoin - резко упал после достижения исторического максимума 8 ноября, пишет Прайм со ссылкой на агентство Bloomberg.
Читайте такжеБиткоин-бум в Украине: как купить криптовалюту
По данным агентства, за минувшие выходные курс Bitcoin снизился на 10%, а общее падение менее чем за неделю составило 29%.
Итак, сегодня утром курс Bitcoin составил $5605, а 8 ноября, на максимуме, он стоил $7882.
Издание поясняет, что это связано с переключением инвесторов на альтернативную криптовалюту - Bitcoin Cash - она отделилась от Bitcoin в августе.
Эта новая валюта выросла с пятницы, 10 ноября, на 40%, и на вечер воскресенья его цена была на отметке $2426.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter