При рекапитализации нужно учитывать долговые обязательства

Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ считает, что решение о рекапитализации банков должно приниматься с учетом их долговых обязательств.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение И.УМАНСКИЙ высказал сегодня журналистам в Украинском доме.

«Это наша принципиальная позиция. Мы сейчас ведем по этому поводу переговоры с кредиторами банков (кандидатов на рекапитализацию – УНИАН). Мы просто хотим сделать так, чтобы эти долговые требования потом не предъявлялись государству», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в апреле т.г. правительство и Национальный банк Украины утвердили перечень из семи банков для рекапитализации при участи государства: банк "Надра", "Родовид Банк", банк "Финансы и кредит", "Укргазбанк", "Укрпромбанк", "Имэксбанк" и банк "Киев".