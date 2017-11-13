В Украину прилетел президент Всемирного банка

Президент Всемирного банка Джим Йонг Ким начал двухдневный визит в Украину, в ходе которого планирует встречи с руководством страны.

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Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк, по приглашению которого Джим Ким прибыл в Украину.

«Сегодня начался двухдневный визит в Украину Президента Всемирного банка Джима Кима. Во время встречи в Вашингтоне я пригласил его посетить Украину, чтобы увидеть изменения, происходящие в нашей стране, и убедиться в значительной роли Всемирного банка в этих изменениях», - написал Данилюк на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, в настоящее время Ким проводит завтрак с представителями агробизнеса, чтобы обсудить пути увеличения производительности в агросекторе и роль нашей страны в глобальной продуктовой безопасности.

«Далее в программе много важных встреч, в частности, с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, а также со спикером Верховной Рады Андреем Парубием и руководителями парламентских фракций», - добавил Данилюк.

Справка УНИАН. Всемирный банк - международная финансовая организация, предоставляющая финансовую и техническую помощь развивающимся странам. За последние два года Группа Всемирного банка предоставила Украине около 4,7 млрд долл. США в форме бюджетной финансовой помощи, инвестиционных операций и финансирования частного сектора.