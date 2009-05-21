НДУ не признает обвинений в растрате бюджетных средств

Председатель правления Национального депозитария Украины (НДУ) Владимир УЛЬЯНОВ назвал инсинуациями обвинения в адрес НДУ в растрате бюджетных средств. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной 10-летию НДУ, передает корреспондент УНИАН.

“НДУ неоднократно проверяли ГлавКРУ, Счетная палата, Министерство финансов, Генеральная прокуратура..., и никаких фактов, свидетельствующих о растрате бюджетных средств, выявлено не было. Обвинения в адрес НДУ в растрате бюджетных средств являются всего лишь инсинуациями. Этот аргумент используется практически с первого дня существования Национального депозитария”, - заявил В.УЛЬЯНОВ.

По его словам, за годы выполнения Государственной программы развития национальной депозитарной системы, НДУ до конца 2007 года получил около 55 млн. грн. бюджетных средств, из которых 21,5 млн. грн. – на увеличение уставного капитала НДУ. При этом основным назначением оставшихся 33 млн. грн. стало создание программно-технологического комплекса депозитарной и расчетно-клиринговой деятельности, лучшего, по мнению В.УЛЬЯНОВА, на украинском рынке, резервного вычислительного центра, аккредитованного центра сертификации ключей и программного комплекса для передачи контрольных копий реестров.

«Всего за 33 млн. грн. были созданы программное обеспечение, создан аккредитованный центр сертификации ключей и программный комплекс для передачи резервных копий реестров именных ценных бумаг. В то же время, ОАО “Всеукраинский депозитарий ценных бумаг” не хватило и 80 млн. грн. для начала операционной деятельности, и сейчас они привлекают еще около 73 млн. фактически для покупки морально устаревшего комплекса МФС», - сообщил В.УЛЬЯНОВ.

Справка УНИАН. Национальный депозитарий Украины (НДУ) создан Национальным банком Украины и Госкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку в 1999 г.

В соответствии с Законом Украины “О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных бумаг в Украине”, НДУ является центральным институтом в системе депозитарного учета ценных бумаг, который отвечает за ее формирование и развитие. 86% акций НДУ принадлежит государству.

В феврале 2008 г. Нацбанк и 19 крупнейших банков учредили ОАО “Всеукраинский депозитарий ценных бумаг” с уставным фондом 80 млн. грн.

Новый проект получил поддержку ГКЦБФР и рассматривается как претендент на роль центрального депозитария.

В апреле 2009 г. акционеры ОАО “ВДЦБ” приняли решение о дополнительном увеличении уставного фонда на 73,1 млн. грн.