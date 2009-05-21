Astrum: спецаукционы НБУ утратили привлекательность

Целевые валютные аукционы Национального банка Украины в настоящее время утратили привлекательность.

Такое мнение высказал УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он считает, что сегодня курс UAH/USD 7,63 (плюс сбор в Пенсионный фонд в 0,2% с валютообменных операций) выше, чем розничный курс. «Последний аукцион был практически рудиментарным, и в среднем каждый банк-участник купил валюты в объеме 150 тыс. долл.», - отметил экономист.

По мнению А.БЛИНОВА, «по большей части банки были просто не в состоянии остановить процесс покупки, поскольку для аннулирования заявок физических лиц необходимо некоторое время». Если бы не эти сложности, объем вчерашних торгов был бы еще меньше, считает экономист.

Как сообщал УНИАН, на специальном аукционе 20 мая 2009 года Национальный банк Украины продал 2,552 млн. долл. США по курсу 7,63 грн./долл.

Валюта реализовывалась для удовлетворения потребностей клиентов банков – физических лиц-резидентов, а также физических лиц-резидентов – субъектов предпринимательской деятельности (малый бизнес), которые обусловлены необходимостью погашения задолженности по кредитам, полученным в иностранной валюте.

В аукционе приняли участие 17 банков.

Справка УНИАН. С 27 февраля т.г. Нацбанк начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.