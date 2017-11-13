Парубий надеется, что Рада завтра примет госбюджет-2018 в первом чтении

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий надеется, что парламент завтра, 14 ноября, примет законопроект о государственном бюджете на 2018 год в первом чтении.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Говоря о вопросах повестки дня, которые планируется рассмотреть на этой неделе, спикер отметил, что первым блоком во вторник планируется рассмотрение вопросов аграрной политики.

«Потом у нас стоит блок, наверное, самый важный на эту неделю - это блок вопросов государственного бюджета Украины», - отметил Парубий и добавил, что в этом бюджете вопрос безопасности и обороны является приоритетом номер 1.

Председатель Верховной Рады выразил надежду, что парламент сможет объединиться вокруг принятия бюджета в первом чтении.

В среду, добавил Парубий, будут рассматриваться законопроекты о ратификации международных соглашений, а в четверг работа начнется с законопроекта о государственных символах Украины.

Кроме того, в четверг планируется рассмотрение законопроекта №6265, который касается одного из этапов реформы парламента. Парубий обратился ко всем председателям фракций с тем, чтобы они проработали этот законопроект и поддержали его.

«В предыдущий раз мы недобрали буквально несколько голосов. Это законопроект, который касается соотношения комитетов и министерств», - напомнил спикер и отметил, что на следующей неделе представители парламента отправятся на семинар «Диалоги Моне», где пообщаются с европарламентариями, поэтому было бы хорошо, если бы перед этим ВР приняла этот законопроект в первом чтении.

Кроме того, в четверг будет рассматриваться блок вопросов транспорта.