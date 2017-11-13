Гривня на межбанке продолжает укрепляться

В понедельник, 13 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,47/26,49 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,82/30,84 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4460/0,4466 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,4883 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 204 сделки на сумму 110,42 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 10 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,50/26,52 грн/долл.

Неделей ранее, в пятницу 3 ноября, котировки гривни к доллару на межбанке к закрытию торгов установились на уровне 26,95/26,97 грн/долл., то есть, за неделю гривня укрепилась к доллару на 45 копеек, или на 1,7%.

Текущие котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 30,87/30,89 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,44/0,45 грн/рубль.