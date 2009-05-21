Наличный курс продажи евро вырос на 17 коп.

Сегодня средний курс продажи евро в украинских банках повысился на 17 коп. – до 10,61 грн./евро.

Как сообщает Finance.ua, украинские банки покупают евро в среднем по 10,33 грн./евро, что на 1,2% дороже, чем вчера, продают – по 10,61 грн./евро, что на также на 1,2% дороже. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,20-10,50 грн./евро, по продаже – в пределах 10,44-10,73 грн./евро.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,58 грн./долл., продают – по 7,69 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара немного повысился по сравнению с 20 мая. Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,40-7,67 грн./долл., по продаже – 7,645-7,77 грн./долл.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 1,4% по сравнению с 20 мая и составляет в среднем 0,2238 грн./рубль, продажи – на 1,3% - до 0,2453 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,185-0,241 грн./рубль, по продаже – 0,235-0,25 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,60 грн./долл., продают – по 7,69 грн./долл. (курс немного повысился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,36 грн./евро, что на 1,1% дороже по сравнению с 20 мая, продажи – 10,60 грн./евро, что на 1,2% дороже.

Курс покупки российского рубля в киевских банках повысился на 0,7%, по сравнению с 20 мая, и составляет в среднем 0,2217 грн./рубль, продажи – на 0,9% – до 0,2463 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,55/7,70 грн., евро – 10,25/10,60 грн., рубль – 0,20/0,245 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,50/7,75 грн., евро – 10,20/10,90 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,50/7,69 грн., евро – 10,35/10,50 грн., рубль – 0,23/0,24 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 21 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,6161, к евро – 10,426441, к российскому рублю – 0,23949.