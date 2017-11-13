Рост зарплат в Украине может ускорить инфляцию - МВФ
В Фонде считают, что рост среднемесячной номинальной зарплаты на 35% в этом году создает риск ускорения инфляции.
Среднемесячная номинальная заработная плата в Украине в 2017 году выросла на 35%, что создает риск ускорения инфляции. Об этом говорится в опубликованном Международным валютным фондом региональном экономическом прогнозе для Европы.
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"В Украине рост номинальной зарплаты в среднем составил 35% в 2017 году, отображая удвоение минимальной зарплаты и большой рост зарплат госслужащих", - говорится в документе.
При этом в Фонде отметили, что подобная ситуация приводит к росту стоимости рабочей силы и риску увеличения инфляции.
"Это стимулирует большой рост стоимости рабочей силы и несет риск ускорения инфляции", - подчеркивают в МВФ.
Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре 2017 года по сравнению с августом увеличилась на 3,3%, а по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года выросла на 37,2% - до 7351 гривни.
МВФ в октябре ухудшил прогноз среднегодовой инфляции в Украине по итогам 2017 года до 12,8% с 11,5%. Правительство прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 12,9%.