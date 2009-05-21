ПИБ решил не выплачивать дивиденды

Акционеры “Проминвестбанка” приняли решение не выплачивать дивиденды за 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель наблюдательного совета “Проминвестбанка”, председатель “Внешэкономбанка” (Россия) Владимир ДМИТРИЕВ сегодня на пресс-конференции.

По словам председателя правления “Проминвестбанка” Виктора БАШКИРОВА, утвержденная прибыль за 2008 год в сумме 99,3 млн. грн. и нераспределенная прибыль прошлых лет в сумме 753 тыс. грн. будет направлена в резервный фонд банка.

Решение о распределении прибыли было принято сегодня на собрании акционеров.

Справка УНИАН. ЗАО «Проминвестбанк» (АК ПИБ, Киев) – акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.

Активы банка на 1 апреля т.г. составили 32,662 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 23,452 млрд. грн., обязательства – 28,534 млрд. грн., собственный капитал – 4,128 млрд. грн., уставный капитал – 1,3 млрд. грн.

Первый квартал 2009 года банк закончил с убытком 220,047 млн. грн., 2008 год – с прибылью 99,303 млн. грн.

Российский "Внешэкономбанк" владеет 75%+3 акции ПИБа, Slav AG (как бенефициарный собственник) – 14,8%, семья МАТВИЕНКО – 5,2%, другие акционеры – 5%.