В Нацбанке не видят альтернативы сотрудничеству с МВФ

Для Украины является критичным продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом до конца 2018 года, а также новая программа сотрудничества с ним.

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Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий в эфире одной из телепрограмм.

"Для Украины крайне критично продолжение сотрудничества с МВФ, и не только до конца 2018 года, но и новая программа Международного валютного фонда, потому что это залог проведения реформ и залог макрофинансовой стабильности", - сказал он.

Справка УНИАН. МВФ одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 миллиарда долларов в марте 2015 года. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 миллиарда долларов.

В конце октября в Национальном банке озвучили прогноз, что очередной транш кредита Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования EFF будет получен в первом квартале 2018 года, а не до конца текущего года, как ожидалось ранее.

В то же время министр финансов Александр Данилюк считает, что Украина еще может в текущем году получить транш кредита от МВФ при условии принятия парламентом необходимых законопроектов.

Техническая миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда работает в Киеве с 9 по 17 ноября для обсуждения проекта государственного бюджета Украины на 2018 год.