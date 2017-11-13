Парубий назвал сроки окончательного принятия госбюджета-2018

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий рассчитывает на окончательное принятие госбюджета-2018 в середине декабря, а завтра парламент начнет его рассмотрение в 16.00.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время брифинга.

По словам спикера, рассмотрение вопроса о государственном бюджете Украины на 2018 год планируется на вторник.

«Мы планируем начать рассмотрение вопросов блока Бюджетного комитета в 16.00», - сказал Парубий.

Он добавил, что рассчитывает на то, что парламент завтра сможет принять соответствующий законопроект в первом чтении.

«Я уверен, что после народных депутатов и Бюджетного комитета Кабмин в очень короткий срок сможет рассмотреть эти предложения, чтобы мы до середины декабря смогли выйти на окончательное принятие бюджета», - добавил председатель ВР.