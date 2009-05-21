Гринспен: финансовый кризис еще далек от завершения

Бывший председатель Федеральной резервной системы США Алан Гринспен в интервью агентству Bloomberg заявил, что финансовый кризис еще далек от завершения, несмотря на снижение стоимости капитала и отметил, что американским банкам придется привлекать еще "массу денег".

"Существует еще очень большая неудовлетворенная потребность в капитале в коммерческом банковском секторе и ее необходимо удовлетворить", - рассказал А.Гринспен. По его мнению, эта потребность больше, чем показали результаты проведенных правительством стресс-тестов 19 крупнейших банков.

Важным моментом при выходе из кризисной ситуации в экономике А.Гринспен также назвал выравнивание цен на рынке недвижимости. По его словам, продолжающееся падение стоимости жилья по-прежнему ставит под угрозу миллионы заемщиков. "Мы находимся уже на краю и ситуацию нужно исправлять как можно скорее", - выразил свою озабоченность бывший глава Федрезерва.

В остальных секторах экономики А.Гринспен отметил значительные улучшения как в США, так и по всему миру. Он также выступил с прогнозом о сокращении американского ВВП на 1% во II квартале этого года и отверг идею президентской администрации о создании нового правительственного регулятора системных рисков в экономике. По его словам, перед агентством будет поставлена нерешаемая задача по определению будущих кризисных ситуаций.