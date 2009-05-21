Межбанк: доллар стабилизировался

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту стабилизировались. Национальный банк Украины не вышел на рынок ввиду отсутствия желающих работать по заявленным курсам.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,6180/7,6590 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,6215/7,6290 грн./долл. К закрытию ценовые уровни повысились до 7,6230/7,6350 грн./долл.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2416/0,2436 грн./рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2410/0,2418 грн./рубль. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2411/0,2418 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 31,50 (-0,1725) рублей за доллар.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3740/1,3840 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4840/10,5325 долл./евро, к 12:00 цены понизились до 10,4725/10,4990 долл./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне ушли вверх – 10,4830/10,5090 долл./евро.

Сегодня на межбанке было куплено 178,418 млн. долл. (по средневзвешенному курсу за день 7,6139 грн./долл.), продано – 177,098 млн. долл. (7,6219 грн./долл.); евро было куплено в объеме 28,191 млн. евро (10,5183 грн./евро), продано – 31,362 млн. евро (10,5586 грн./евро); российские рубли были куплены в объеме 618,046 млн. рублей (0,24 грн./рубль), продано – 446,36 млн. рублей (0,242 грн./рубль).