ПИБ расширил состав набсовета

Акционеры ЗАО «Проминвестбанк» на своем сегодняшнем собрании расширили состав наблюдательного совета с пяти до девяти человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель наблюдательного совета «Проминвестбанка», председатель «Внешэкономбанка» (Россия) Владимир ДМИТРИЕВ сегодня на пресс-конференции.

По его словам, в состав наблюдательного совета были введены генеральный директор ОАО «Мотор-Сич» Вячеслав БОГУСЛАЕВ, советник Президента Украины Евгений МАРЧУК, директор департамента финансовых институтов «Внешэкономбанка» Александр ЗЕЛЕНОВ и директор департамента промышленности «Внешэкономбанка» Андрей САПЕЛИН.

Как сообщалось, кроме того, в состав наблюдательного совета ЗАО «Проминвестбанк» входят Кирилл ДМИТРИЕВ, Сергей ГЛАЗЬЕВ, Владимир МИНИН и Михаил ГОНЧАРЕНКО.

Справка УНИАН. ЗАО «Проминвестбанк» (АК ПИБ, Киев) – акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.

Активы банка на 1 апреля т.г. составили 32,662 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 23,452 млрд. грн., обязательства – 28,534 млрд. грн., собственный капитал – 4,128 млрд. грн., уставный капитал – 1,3 млрд. грн.

Первый квартал 2009 года банк закончил с убытком 220,047 млн. грн., 2008 год – с прибылью 99,303 млн. грн.

Российский "Внешэкономбанк" владеет 75%+3 акции ПИБа, Slav AG (как бенефициарный собственник) – 14,8%, семья МАТВИЕНКО – 5,2%, другие акционеры – 5%.