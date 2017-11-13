В Нацбанке объяснили превышение покупки над продажей валюты украинцами в октябре

Превышение покупки валюты населением над продажей в октябре впервые с января 2015 года связано с валютной либерализацией и сезонным фактором. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий в эфире одной из телепрограмм.

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"Мы считаем, что есть два фактора. Первый - это то, что НБУ проводит либерализацию и в августе этого года мы позволили банкам продавать больше валюты с позиции, и они стали больше валюты продавать населению. С другой стороны, осенью мы всегда имеем сезонный фактор - это и покупка валюты населением, и покупка валюты "серой" экономикой", - сказал Чурий.

При этом он отметил, что ситуация на валютном рынке спокойная и сбалансированная.

"На сегодня мы имеем благоприятную внешнеэкономическую среду. Цены на товары украинского экспорта находятся на высокому уровне, это касается металлургии, мы имеем неплохой урожай, который также обеспечивает экспортные поступления, мы видим ситуацию с поступлением средств в украинские ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма – УНИАН). Все это приводит к значительным поступлениям валюты", - отметил Чурий.

Как сообщал УНИАН, чистая покупка (превышение покупки над продажей) наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в октябре составила 2,4 миллиона долларов. Последний раз покупка валюты населением через банки превышала ее продажу в январе 2015 года, когда украинцы купили на 19,4 миллиона долларов больше, чем продали, и после этого продажа наличной валюты населением через банковскую систему превышала ее покупку.