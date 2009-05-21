Кабмин не дал деньги для отправки миротворцев в Либерию

Кабинет Министров Украины отказал Министерству обороны в необходимом финансировании для проведения ротации украинского миротворческого контингента миссии ООН в Либерии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр обороны Ю.ЕХАНУРОВ.

«Нам необходимо, чтобы 22 июня наши миротворцы отбыли в Либерию. У нас нет средств их туда отправить. Это 300 человек и 14 вертолетов”, - констатировал министр обороны.

По его словам, “в этом вопросе возникла парадоксальная ситуация: ООН платит за их (украинских миротворцев – УНИАН) там пребывание. Но деньги идут на счет общего фонда государственного бюджета. И Минобороны выделили намного меньше, чем государство получает от ООН”.

“Сейчас просто беда. Я вчера затронул на заседании Кабмина этот вопрос. СНБО этот вопрос рассматривал и дал соответствующее поручение Кабмину. Мне был ответ: «Ищите!» - объяснил министр обороны.

В связи с этим Ю.ЕХАНУРОВ напомнил ситуацию, когда военнослужащим в январе текущего года впервые не выплатили в полном объеме зарплату, а Минобороны остро отреагировало на такую позицию правительства.

“С тех пор и начались проблемы. Ревизия как зашла на следующий день после наших выступлений, с тех пор постоянно сидят комиссии. Вопрос один – закрыть рот”, - резюмировал Ю.ЕХАНУРОВ.