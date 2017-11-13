Крупные плательщики задекларировали 50 миллиардов налога на прибыль

Крупные налогоплательщики по итогам января-сентября 2017 года задекларировали 48,3 миллиарда гривень налога на прибыль, что на 46,3% больше фактических поступлений за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook офис крупных плательщиков налогов.

Согласно сообщению, задекларированный объем доходов крупных налогоплательщиков за тот же период составил 3 359,8 миллиарда гривень, что на 10,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и составляет 68,6% от объема доходов бизнеса по Украине в целом.

Как сообщал УНИАН, крупные налогоплательщики за 10 месяцев 2017 плательщики перечислили в бюджет 37,9 миллиарда гривень налога на прибыль.