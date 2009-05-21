«Внешэкономбанк» может предоставить ПИБ субдолг

Российский «Внешэкономбанк» рассматривает возможность предоставления ЗАО «Проминвестбанк» субординированного долга на 200 млн. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель наблюдательного совета «Проминвестбанка», председатель «Внешэкономбанка» (Россия) Владимир ДМИТРИЕВ сегодня на пресс-конференции.

По его словам, таким образом планируется увеличивать капитал банка второго уровня. При этом В.ДМИТРИЕВ подчеркнул, что пока акционеры не видят необходимости в увеличении уставного капитала этого кредитно-финансового учреждения.

Справка УНИАН. ЗАО «Проминвестбанк» (АК ПИБ, Киев) – акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.

Активы банка на 1 апреля т.г. составили 32,662 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 23,452 млрд. грн., обязательства – 28,534 млрд. грн., собственный капитал – 4,128 млрд. грн., уставный капитал – 1,3 млрд. грн.

Первый квартал 2009 года банк закончил с убытком 220,047 млн. грн., 2008 год – с прибылью 99,303 млн. грн.

Российский "Внешэкономбанк" владеет 75%+3 акции ПИБа, Slav AG (как бенефициарный собственник) – 14,8%, семья МАТВИЕНКО – 5,2%, другие акционеры – 5%.