Ликвидацию банка "Национальные инвестиции" продлили еще на год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил процедуру ликвидации банка "Национальные инвестиции" на 1 год - до 2 декабря 2018 года включительно. Как сообщила пресс-служба Фонда, на этот же период продлеваются полномочия ликвидатора банка Ильи Луньо.

Читайте такжеБанки Украины с начала года получили более 5 миллиардов убытков

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации банка "Национальные инвестиции" 3 декабря 2015 года. Национальный банк признал финучреждение неплатежеспособным 17 сентября 2015 года, и с этого времени в банке работала временная администрация.

Банк "Национальные инвестиции" работал на рынке Украины с 2011 года и входил в группу небольших финучреждений по объему активов. По информации банка, его крупнейшим владельцем являлась Наталья Огородник, прямо и опосредованно владеющая долей в 33,7407% через компании "Украгроспилка", "Виадук" и "Эко".