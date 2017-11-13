Всемирный банк ищет возможность расширить поддержку Украины

Всемирный банк ищет возможность расширения финансовой поддержки проводимых в Украине реформ. Об этом сообщил президент группы Всемирного банка Джим Йонг Ким в ходе встречи со спикером Верховной Рады Андреем Парубием и руководителями парламентских фракций.

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"Наша приверженность Украине была очевидна. Когда мы достигли лимита возможного кредитования Украины, мы обменялись определенными обязательствами с европейскими институционными банками с тем, чтобы мы могли дать больше средств Украине. Сейчас мы дополнительно ищем возможности освободить те или иные ресурсы для того, чтобы направить их в Украину", - сказал он.

Ким подчеркнул, что усилия украинских властей и народа Украины в проведении важных для страны реформ неоспоримы, однако в этом направлении еще многое предстоит сделать. "Хочу выразить свою поддержку: мы и далее будем поддерживать ваши усилия", - добавил Ким.

В свою очередь, Парубий поблагодарил руководство Всемирного банка за поддержку Украины и заверил, что парламент настроен и в дальнейшем принимать необходимые изменения в законодательство для реализации реформ при поддержке Всемирного банка.

"От имени Верховной Рады хочу вас поблагодарить и заверить, что Украина и далее рассчитывает на тесное и плодотворное сотрудничество",- сказал глава парламента.

Как сообщал УНИАН, президент группы Всемирного банка Джим Ким начал двухдневный визит в Украину, в ходе которого планирует встречи с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, спикером Верховной Рады Андреем Парубием и руководителями парламентских фракций.

Всемирный банк - международная финансовая организация, предоставляющая финансовую и техническую помощь развивающимся странам. За последние два года группа Всемирного банка предоставила Украине около 4,7 миллиарда долларов США в форме бюджетной финансовой помощи, инвестиционных операций и финансирования частного сектора.