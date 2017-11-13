Для Украины важно участие Всемирного банка в восстановлении Донбасса после оккупации Россией - Парубий

Для Украины крайне важно участие Всемирного банка в восстановлении населенных пунктов Донбасса, находившихся под оккупацией России.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время встречи с президентом группы Всемирного банка Джимом Ёнг Кимом с участием председателей депутатских фракций и групп парламента Украины.

Как сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины, Парубий отметил, что за 25 лет Всемирным банком на инвестиционные проекты в Украине было выделено более 11 млрд долл.

Также спикер ВР отметил, что для Украины крайне важны участие Всемирного банка в решении вопросов, связанных с реорганизацией и восстановлением населенных пунктов востока Украины, находившихся под оккупацией России, а также помощь в решении проблем, связанных с организацией жизнеобеспечения внутренне перемещенных человек.

«Это большие вызовы, стоящие перед нашей страной», - отметил он и добавил, что стране приходится проводить реформы во всех сферах общественной жизни и заниматься внутренне перемещенными лицами, пострадавшими от российской агрессии и нуждающимися в поддержке государства.

Со своей стороны Ким отметил, что Всемирный банк ищет возможности расширения финансовой поддержки реформ, проводимых в Украине, и назвал важными сферами реформирования для последующего получения инвестиций здравоохранение, земельную реформу и борьбу с коррупцией.

По мнению президента группы Всемирного банка, инвестиции в Украину увеличит повышение прозрачности и открытия рынка земли. Он считает, что «приход инвесторов в этот сектор приведет к повышению производительности. Для миллионов людей - владельцев паев и участков это дополнительные доходы от аренды, это даст возможность наполнить бюджет и освободить средства, которые можно будет направить на другие направления, в частности, на охрану здоровья».

По его словам, открытие рынка земли позволит по предварительным подсчетам увеличить ВВП на 1,5%, и это тот сектор, на который обращают наибольшее внимание инвесторы с точки зрения дальнейшего развития Украины.

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Также Ким заявил, что следующим шагом должно быть создание «независимого высшего антикоррупционного суда, это является одним из ключевых приоритетов». По его словам, после того, как будут сделаны шаги по проведению земельной реформы и созданию антикоррупционного суда, можно говорить о дальнейших инвестициях. Это, по его мнению, станет залогом изменений во внешнем имидже Украины. «В мире есть 40 трлн долл., которые ищут своего адресата, - Украина могла бы стать таким местом», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, президент группы Всемирного банка Джим Ким начал двухдневный визит в Украину, во время которого планируются встречи с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, спикером Верховной Рады Андреем Парубием и руководителями парламентских фракций.

Всемирный банк - международная финансовая организация, предоставляющая финансовую и техническую помощь развивающимся странам. За последние два года группа Всемирного банка предоставила Украине около 4,7 млрд долл. США в форме бюджетной финансовой помощи, инвестиционных операций и финансирования частного сектора.