Экс-владельцы "Укринбанка" пытаются вывести из него активы – Фонд гарантирования

Прежние собственники ликвидируемого "Укринбанка" вопреки решению Верховного суда о правомерности выведения финучреждения с рынка продолжают совершать действия для вывода его активов.

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Как сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физлиц, если ранее экс-владелец "Укринбанка" Владимир Клименко создал для вывода активов из банка компанию "Укринком", то теперь он намерен объявить компанию банкротом, чтобы лишить Фонд возможности удовлетворения требований кредиторов банка.

"По этому поводу Фонд гарантирования обратился в правоохранительные органы и ожидает привлечения виновных лиц к уголовной ответственности", - отмечается в сообщении.

По оценкам Фонда, действия прежних собственников банка могут причинить ущерб государству в размере почти 2 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. "Укринбанк" (Украинский инновационный банк) работал на рынке Украины с 1989 года. Ключевым владельцем банка был Владимир Клименко. Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию "Укринбанка" с 23 марта 2016 года. С 24 декабря 2015 года в банке работала временная администрация.

В октябре 2017 года Верховный суд Украины отменил решения административных судов первой, апелляционной и кассационной инстанций в пользу экс-владельцев "Укринбанка" по иску к НБУ и Фонду гарантирования, признав законными решения о признании банка неплатежеспособным и о введении временной администрации.