Председатель Житомирской ОГА Гундич обсудил с немецким экспертом пути инвестиционного развития региона

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич сегодня обсудил с немецким экспертом пути инвестиционного развития Житомирщины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, немецкий эксперт Геро Фридель в Житомире в течение недели проводил обучение по вопросам привлечения инвестиций в департаменте экономического развития, торговли и международного сотрудничества ОГА и Агентства регионального развития.

Сегодня же Гундич обсудил с этим экспертом результаты тренингов.

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По словам Фриделя, Агентству регионального развития нужно быстро двигаться в трех направлениях.

«Первый шаг – это работать ближе с департаментом экономического развития. Есть хорошее сотрудничество, но оно может быть еще лучше, чтобы эти две единицы дополняли друг друга (департамент экономического развития, торговли и международного сотрудничества ОГА и Агентство регионального развития - УНИАН). Нужно налаживать связи и с городским агентством. Второй шаг – IT-технологии. Инвестиционный портал должен работать по принципу платформы ProZorro и Кадастровой карты, которые действуют в Украине. Это должна быть международная платформа. Нужно уже сейчас думать над ее продвижением, ведь через 3-4 года все перейдут на такой формат. И третий шаг – финансирование Агентства за счет грантов», – рассказал немецкий эксперт.

Председатель ОГА, в свою очередь, поблагодарил немецкого эксперта.

«Ваш опыт для нас очень ценный. Надеемся, что ваши советы позволят нам быстрее развивать Агентство по европейскому примеру, ведь мы возлагаем на него большие надежды как на помощника в развитии инвестиционной Житомирщины», – сказал Гундич.

Завтра, 14 ноября, в 9.00 в Житомирской ОГА с участием Фриделя состоится тренинг для предпринимателей и управленцев по актуальным вопросам развития бизнеса.