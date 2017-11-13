Нацбанк продолжает укреплять официальную гривню 14 ноября

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2648,7953 (13 ноября – 2651,6730)

100 EUR – 3087,4358 (13 ноября – 3090,2597)

10 RUR – 4,4757 (13 ноября – 4,4731)

Читайте такжеГривня за неделю укрепилась к доллару на межбанке на 45 копеек

Как сообщает УНИАН, 13 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,49/26,51 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,8952/30,9159 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,4880 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 486 сделок на сумму 254,26 миллиона долларов.