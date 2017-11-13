НБУ снова повысил требования к аудиторам банков

Национальный банк утвердил изменения в порядок ведения реестра аудиторских фирм, имеющих право на проверки банков, установив дополнительные требования для включения в этот реестр.

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Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №110, среди этих требований увеличение до двух лет минимального срока договорных отношений аудиторской фирмы с банком, увеличение минимальной численности аудиторов с банковским сертификатом до трех человек и повышение квалификации работников.

Кроме того, регулятор будет требовать наличия в аудиторской фирме технических условий и помещения для аудиторской деятельности, а также проверять факт включения этой фирмы в реестр Аудиторской палаты Украины с перечнем фирм, соответствующих критериям проведения обязательного аудита.

Также НБУ расширил перечень оснований для отказа аудиторской фирме во включении в реестр.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины в рамках действующего законодательства ведет реестр аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков. В сентябре НБУ продлил на пять лет срок действия свидетельств о включении в реестр аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков, 14 аудиторским фирмам. В этом перечне компании "Аваль", "Актив-Аудит", "Бейкер Тилли Украина", "Грантье", "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги", "Кадастр-Аудит", "КиевАудит", "КПМГ Аудит", "ПКФ Аудит-Финансы", "Совет ЛТД", "РСМ Украины", "Каупервуд", "Делойт энд Туш Юкрейниан Сервисез Компани", "Респект".