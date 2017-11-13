Низкая зарплата и большой стаж: в Кабмине пообещали пересмотреть пенсии

Правительство разработает механизм для повышения пенсий людям, у которых большой трудовой стаж, но из-за экономической ситуации в течение всей жизни получали низкие зарплаты, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины со ссылкой на руководителя ведомства Андрей Рева.

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"Сегодня в правительстве рассматриваются различные механизмы для увеличения уровня пенсионного обеспечения тех граждан, которые имеют значительный страховой стаж, но из-за низких зарплат получают мизерные пенсии", - процитировала пресс-служба Реву.

Согласно сообщению, Рева отметил, что это люди, которые всю жизнь тяжело работали в колхозах за "трудодни", те, кто работали санитарками и фельдшерами, и другие люди, которые работали по тридцать лет и более.

"Мы обязательно обеспечим их право на достойную пенсию, и сейчас проводится активная работа в этом направлении", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, закон о пенсионной реформе Верховная Рада приняла 3 октября, он вступил в силу 11 октября 2017 года. Согласно закону, размер пенсии каждого гражданина Украины будет рассчитываться по новой формуле.

Базовая средняя заработная плата для расчета пенсий составляет 3764 гривни 60 копеек, что почти в три раза больше, чем до реформы - 1197 гривень.

В результате перерасчета пенсии были повышены для 10,2 миллиона пенсионеров. Доплату до 200 гривень получили 4 миллиона 794,8 тысячи человек, доплату в размере от 200 до 500 гривень – 2 миллиона 069,8 тысячи человек. Повышение пенсий в размере от 500 грн до 1000 гривень коснулось 1 миллиона 291,6 тысячи пенсионеров, и еще 2 млн 082,6 тысячи человек получили увеличенные пенсии более чем на 1000 гривень.