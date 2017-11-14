Фонд гарантирования с начала года получил более 3 миллиардов взносов банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в январе-октябре 2017 года получил регулярные взносы банков-участников на сумму 3,314 млрд грн.

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Как сообщается на сайте фонда, по состоянию на 1 октября в реестре его участников насчитывалось 89 банков.

Фонд напомнил, что на 1 ноября объем его финансовых ресурсов составил 14,295 млрд грн, что на 6,7% ниже показателя на начало года.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в 1999 году и является государственным специализированным учреждением, выполняющим функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года в Украине размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.