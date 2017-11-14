В офшорах спрятаны десятки триллионов долларов – аналитики

Аналитическая компания Boston Consulting Group посчитала, что в офшорах скрыто 10-13 процентов мирового ВВП. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

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По их данным, объемы мировых средств в офшорах продолжают расти: с 6 трлн долларов в 2005 году до 10 трлн долларов в 2016 году.

Некоммерческая организация Tax Justice Network в своем исследовании подсчитала не только финансовые активы, но и различные ценности, записанные на офшоры: яхты, предметы искусства, недвижимость. По данным Tax Justice Network, только в 2010 году в офшорах хранилось 21-32 трлн долларов.

Как сообщал УНИАН, Международный консорциум журналистских расследований 5 ноября обнародовал новый массив документов, по масштабу сопоставимый с "панамскими досье".

Репортеры, входящие в Международный консорциум журналистских расследований, вскрыли новые схемы уклонения от уплаты налогов высокопоставленных политиков, изучив около 13,4 миллиона секретных документов.

Разоблачение, по своему масштабу сопоставимое с "панамскими досье", бросает, в частности, свет и на деловые связи высокопоставленных членов администрации американского лидера Дональда Трампа с российскими приближенными президента Владимира Путина.

Так, в расследовании фигурирует имя американского министра торговли Уилбура Росса, которого связывают коммерческие интересы с базирующейся в Великобритании компанией Navigator Holdings, сотрудничающей с крупнейшим нефтехимическим холдингом России "Сибур".

"Панамские досье" были обнародованы Международным консорциумом журналистских расследований весной 2016 года. В них речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, которые включают в себя 11,5 млн документов, похищенных с серверов фирмы Mossack Fonseca - одного из ведущих регистраторов офшоров в мире. Документы вызвали большой резонанс во многих странах.