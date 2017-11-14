В Киеве выявили "центр минимизации таможенных платежей", который действовал с участием китайцев

В Киеве правоохранители разоблачили незаконную деятельность «центра минимизации таможенных платежей», направленную на уклонение от уплаты налогов рядом предприятий с участием граждан Китая.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

«Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №5 следственным управлением финансовых расследований ГНИ в Оболонском районе ГУ ГФС в городе Киеве раскрыта незаконная схема, направленная на уклонение от уплаты налогов рядом предприятий с участием граждан Китайской Народной Республики», - говорится в сообщении.

Установлено, что группой лиц с участием граждан Китая в период 2016-2017 годов осуществлялся ввоз на таможенную территорию Украины товаров (текстиля, обуви и т.п.) на общую сумму 50,3 млн грн от подконтрольных китайских предприятий-нерезидентов и в дальнейшем документально оформлялась реализация импортируемых товаров на фиктивные предприятия.

«В ходе проведения санкционированных обысков выявлено и изъято 385 печатей и штампов субъектов предпринимательской деятельности с признаками «фиктивности» и предприятий нерезидентов, наличные средства, а именно более 9 млн гривень, около 200 тыс. долларов США и почти 23 тыс. евро, черновые записи, электронные носители, мобильные телефоны, банковские карты, финансово-хозяйственные документы, компьютерная и другая техника, а также спецсредства, изъятые из гражданского оборота, в частности: наручники и резиновая дубинка ПР-73», - сообщили в прокуратуре.

Согласно информации правоохранителей, сейчас идет досудебное расследование по указанному уголовному производству по ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины.

«Принимаются меры по наложению арестов на счета фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, назначению судебных экспертиз, проведению налоговых проверок и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности», - говорится в сообщении.