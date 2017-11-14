Российская компания блокирует выход украинских государственных банков на лотерейный рынок Украины

Российская лотерейная компания «М.С.Л.» блокирует выход украинских государственных банков на лотерейный рынок Украины. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Как утверждает издание, именно благодаря усилиям «М.С.Л.» в правительстве заблокирован проект лицензионных условий для компаний, которые проводят лотереи в Украине.

Компания «М.С.Л.» входит в орбиту влияния «Альфа-групп» российского олигарха Михаила Фридмана и является одним из ведущих организаторов лотерей в Украине. При этом, согласно решению СНБО Украины, «М.С.Л.» является одним из юридических лиц, ответственных за агрессию России против Украины. Компания не заинтересована в лицензировании участников рынка, так как не сможет приобрести новую лицензию из-за санкций.

Проект новых лицензионных условий для украинского рынка лотерей был отправлен Минфином на утверждение в Правительство Гройсмана в конце мая 2017 года. Проект лицензионных условий предполагает, что стоимость лицензии составит 168,4 млн грн. Также будет операторы будут обязаны заплатить за каждую точку распространения. Лицензирование лотерейных компаний, по подсчетам Минфина позволил бы получить примерно по 200 млн. грн. одних только лицензионных платежей от одного оператора.

Емкость рынка (порядка 40 млрд. гривен) предполагает как минимум несколько лицензиатов. По прогнозам министерства финансов, общий единовременный доход от продажи лицензий достигнул бы миллиард гривен. К тому же, лотерейные лицензии смогли бы купить государственные финансовые учреждения. Интерес к лотереям уже проявили Приват и Ощадбанк. Однако для инвестиций в рынок лотерей государственным банкам необходима предварительная детенизация рынка и стабильные правовые условия работы. Лицензирование лотерейных компаний обеспечило бы оба эти условия.

Сейчас лотерейные компании работают в Украине без лицензий. Срок действия старых лицензий истек в 2014 году, а условия для получения новых лицензий до сих пор не утверждены. Суммарный уровень налоговых отчислений всех лотерейных компаний в 2016 году составил около 300 млн грн, или менее 1% от совокупного оборота этого рынка.

6 ноября партия "Национальный корпус" провела акцию по блокированию работы российского лотерейного оператора "М.С.Л.". Участники акции обклеили здание головного офиса "М.С.Л." на по Шелковичной, 50 в Киеве стикерами патриотического содержания. Активисты «Национального корпуса», большинство членов которого являются ветеранами АТО, потребовали прекращения работы «М.С.Л» в Украине как компании, спонсирующей «терроризм и сепаратизм на востоке Украины». «Национальный корпус» назвал «М.С.Л.» «бизнесом, который зарабатывает средства на крови украинских воинов, не платит налоги и военный сбор, а также выводит средства для "Альфа-Групп" в страну-агрессор».