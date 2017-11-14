Великобритания выводит из обращения бумажную 10-фунтовую купюру

Банк Англии объявил о выводе из обращения на территории Великобритании бумажной 10-фунтовой купюры, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на регулятора страны.

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Из денежного оборота изымается купюра с изображением ученого Чарльза Дарвина. Полностью из оборота купюра пропадет в марте следующего 2018 года.

Регулятор отмечает, что до указанного времени гражданам, у кого на руках есть десятифунтовые банкноты, необходимо эти деньги потратить. После марта следующего года эти деньги можно будет обменять на купюры нового образца только в самом Банке Англии.