В Великобритании задержаны подозреваемые в мошенничестве

В Великобритании задержаны двое подозреваемых в крупном инвестиционном мошенничестве, сообщает Лента.ру со ссылкой на Sky News.

По версии следствия, общая сумма ущерба от действий мошенников составила 50 миллионов фунтов стерлингов. Число пострадавших исчисляется сотнями. Мошенники действовали с помощью трех консалтинговых фирм - Business Consulting International, John Anderson Consulting и Kenneth Peacock Consulting. Работа данных компаний была приостановлена властями еще в 2008 году.

Один из задержанных, 40-летний мужчина, выпущен на поруки полиции. Второй, 43-летний, остается под стражей. Как ожидается, вскоре будет задержан третий подозреваемый. Имена предполагаемых мошенников не называются.

Британский финансовый регулятор Financial Services Authority (FSA) в связи с произошедшим еще раз напомнил жителям страны, что не стоит брать инвестиционные консультации у компаний, которые не упомянуты на официальном сайте регулятора.