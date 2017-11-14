Поиск главного банкира страны: пауза затянулась

Пауза с выбором и назначением нового главы Национального банка до неприличия затянулась. Нынешний руководитель этого ключевого для экономической жизни страны института – Валерия Гонтарева объявила об отставке и ушла в отпуск с 10 мая 2017 года. Заявление об этом она сделала еще 6 апреля, и нет никаких сомнений, что президент Украины был проинформирован о необходимости поиска нового главного банкира страны гораздо раньше – возможно, в феврале – марте.

Таким образом, Петр Порошенко, который согласно Конституции должен дать Верховной Раде представление на увольнение Гонтаревой и, самое главное, предложить нового главу НБУ, имел для раздумий и принятия решения как минимум девять месяцев.

Достаточный срок для осознанного выбора. Дальнейшее откладывание вопроса однозначно усугубит ситуацию как для банковского и денежного рынков, так и для участников политического процесса.

Гаранта будут упрекать в намерении влиять на политику Национального банка через «подвешенный» статус руководителя

Промедление, в первую очередь, вредит самому Порошенко, которого оппоненты будут винить в нерешительности с важным кадровым решением. Или – еще хуже – в попытке ручного управления центральным банком. Гаранта будут упрекать в намерении влиять на политику Национального банка через «подвешенный» статус руководителя.

Это вредит Национальному банку, так как совершенно очевидно, что никакая организация, а тем более такая крупная и системно значимая для экономики, как Национальный банк, не может эффективно развиваться в условиях нахождения руководителя в статусе и.о.

С 11 мая эту должность занимает Яков Смолий, который с октября 2016 года работал первым заместителем Гонтаревой. Для того, чтобы решить, хорош или плох нынешний руководитель НБУ - у президента было достаточно времени. Не будем забывать о том, что десять лет назад Порошенко возглавлял Совет Национального банка. Так что понимание специфики работы этого института и его главы у Петра Алексеевича, безусловно, есть.

Сейчас нужно определиться и назвать имя. И здесь, как мы видим, возникают проблемы.

Полгода назад отставка Гонтаревой вызвала широкий общественный резонанс, и пресса активно гадала о том, какой украинский банкир имеет шансы занять ее место. Время шло, но президентское представление в Верховной Раде так и не появилось. Со временем общественный интерес пошел на спад, что и отразилось на внимании журналистов. Сделанное в августе представителем главы государства в парламенте Ириной Луценко заявление о том, что Порошенко уже определился с двумя кандидатами на пост главы НБУ и до конца сентября объявит Раде о своем выборе – у многих вызвало лишь недоверчивую улыбку. Как оказалось, скептики были правы. На дворе середина ноября, а где президентское представление с именем нового руководителя Нацбанка?

Полгода назад отставка Гонтаревой вызвала широкий общественный резонанс, и пресса активно гадала о том, какой украинский банкир имеет шансы занять ее место

Нет сомнения, что причиной этой медлительности с выбором руководителя центробанка страны является вопрос уровня влияния первого лица государства на решения будущего первого банкира страны. Очевидно, имеющиеся в президентском шорт-листе имена кандидатов не дают 100% уверенности в выборе и полных гарантий. Но нужны ли они президенту европейской Украины?

Да, Валерия Гонтарева, заложившая основы банковской реформы и новой стратегии центробанка, пользовалась полным доверием Порошенко и работала с ним в связке. Скорее всего, подобной фигуры президенту среди первой лиги банкиров страны не найти.

И возможно, глава правления Райффайзен банк Аваль Владимир Лавренчук, которого чаще всего банкиры и эксперты прочили ее сменщиком, в случае назначения будет проводить более независимую политику и дистанцироваться от политического влияния. Но, что скажите, в этом плохого для страны и ее экономической системы?

Мировой опыт показывает, что именно независимость центрального банка является основой для функционирования эффективной экономической системы. Его слабость, подчиненность ветвям власти или олигархическим интересам всегда порождает проблемы, последствия которых ощущают все.

Сильный центральный банк с опытным капитаном у руля может и должен стать локомотивом экономического возрождения Украины. Помимо опыта и высокого уровня профессионализма новый главный банкир должен иметь видение того, каким должен выглядеть украинский банковский сектор и вся национальная экономика через три, пять десять лет. И какую роль в ускорении экономического роста должен играть центральный банк. Потому что принимаемые сегодня решения будут иметь последствия на многие грядущие годы.

Основные задачи понятны и неоднократно озвучивались как отечественными, так и зарубежными экономистами и банкирами. Это переход к новому этапу реформирования банковского сектора Украины – консолидации остающихся на рынке банковских учреждений для повышения конкурентоспособности, надежности и создания разумных стимулов расширения кредитования бизнеса. Нужно укорить работу над уборкой Авгиевых конюшен неработающих банковских кредитов и совместно с Минфином разработать и внедрить политику сокращения государственной доли в банковском секторе.

Мировой опыт показывает, что именно независимость центрального банка является основой для функционирования эффективной экономической системы

Не забудем о необходимости дальнейшей либерализации валютного рынка и проведении разумной политики учетной ставки. И, возможно, самое малое – новому главе НБУ надо будет убедить парламентариев принять новый прогрессивный закон «О валюте», который среди прочего призван повысить уровень прозрачности ведения бизнеса и уплаты налогов в Украине. Для тех, кто забыл, напомню, что регулирующий работу национального валютного рынка Декрет был принят еще в феврале 1993 года!

Накануне ключевой кредитор нашей страны – Международный валютный фонд в очередной раз указал на основные причины торможения реформ в Украине - личные интересы и политическую фрагментацию. Но мы это и так хорошо знаем: построенная на жадности и эгоизме скатывающаяся в хаос гетьманщина столетиями не дает Украине возможности вырваться из болота отсталости.

Думаю, что кейс с назначением нового главы Нацбанка может стать хорошим поводом Петру Порошенко показать злопыхателям, что он ставит государственные интересы выше личных. Что лидер нашего государства понимает тщетность попыток одновременно поработать президентом, главой правительства и руководителем многочисленных государственных органов, включая Национальный банк.

Стратегически от независимого Национального банка выиграет вся нация. А независимость банка начинается с его руководителя. Время делать выбор.

Юрий Куликов