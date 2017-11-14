Президент ВБ: мы делаем ставку на Украину, и эта ставка - одна из крупнейших в мире

Всемирный банк своей поддержкой делает одну из крупнейших в мире ставок на успех реформ в Украине и плотно сотрудничает с Международным валютным фондом для увеличения поддержки.

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Об этом заявил глава Группы Всемирного банка Джим Йонг Ким в Киеве на совместном брифинге с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

«У нас есть лимиты поддержки, и в случае с Украиной мы превысили этот лимит... И мы плотно работает с МВФ для того, чтобы еще больше увеличить поддержку. На самом деле, мы делаем ставку на Украину, на процесс реформ, и эта ставка - одна из крупнейших в мире», - сказал президент ВБ.

По словам Джим Йонг Кима, Всемирный банк доверяет премьер-министру и президенту Украины в проведении реформ в стране.

«Мы верим в премьер-министра, в президента Украины Петра Порошенко, и в успех реформ», - подчеркнул президент ВБ.

Как сообщал УНИАН, президент группы Всемирного банка Джим Ким 13 ноября начал двухдневный визит в Украину, в ходе которого планирует встречи с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, спикером Верховной Рады Андреем Парубием и руководителями парламентских фракций.

Всемирный банк - международная финансовая организация, предоставляющая финансовую и техническую помощь развивающимся странам. За последние два года группа Всемирного банка предоставила Украине около 4,7 млрд долл. США в форме бюджетной финансовой помощи, инвестиционных операций и финансирования частного сектора.