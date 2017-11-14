Всемирный банк не поддерживает ряд поправок в закон о пенсионной реформе

Всемирный банк не поддерживает ряд поправок, которые были внесены в законопроект о пенсионной реформе перед его принятием Верховной Радой, однако находится в тесном сотрудничестве с Министерством социальной политики Украины для таргетирования реформы на поддержку бедных слоев населения.

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Об этом заявил президент Группы Всемирного банка Джим Йонг Ким в Киеве на совместном брифинге с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

«Мы очень внимательно следим за пенсионной реформой. Мы знаем, что были внесены правки в закон. Лучше бы их не было, но мы находимся в тесном сотрудничестве с министерством (Министерством социальной политики - УНИАН), и наша главная задача - чтобы пенсионная реформа была сосредоточена на поддержке бедных. И инструменты достижения этой цели есть», - сказал президент ВБ.

При этом, по словам Джим Йонг Кима, принятие пенсионной реформы является смелым шагом, а ее имплементация в действующей форме отвечает вызовам, которые стоят перед страной.

«Реформа имеет запас прочности и может обеспечить защиту бедных слоев населения», - сказал глава ВБ.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд продолжает изучать принятую Верховной Радой пенсионную реформу на предмет ее соответствия целям программы сотрудничества с Украиной.

Закон о пенсионной реформе вступил в силу 11 октября 2017 года.Согласно закону, размер пенсии каждого гражданина Украины будет рассчитываться по новой формуле.

Базовая средняя заработная плата для расчета пенсий составляет 3764 грн 60 коп., что почти в три раза больше, чем до реформы - 1197 грн.

В результате перерасчета пенсии были повышены для 10,2 млн пенсионеров. Доплату до 200 грн получили 4 млн 794,8 тыс. человек, доплату в размере от 200 до 500 грн – 2 млн 069,8 тыс. человек. Повышение пенсий в размере от 500 грн до 1000 грн коснулось 1 млн 291,6 тыс. пенсионеров, и еще 2 млн 082,6 тыс. человек получили увеличенные пенсии более чем на 1000 грн.

Программа сотрудничества с Международным валютным фондом предусматривает принятие пенсионного законодательства, которое в перспективе обеспечит бездефицитность Пенсионного фонда.