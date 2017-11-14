Президент ВБ посоветовал Гройсману, как избавится от коррупции и улучшить благосостояние украинцев

Создание Антикоррупционного суда станет решающим шагом украинских властей в борьбе с коррупцией с точки зрения иностранных инвесторов.

Читайте такжеПорошенко написал письмо Парубию: внес предложение по законопроекту об Антикоррупционном суде

Об этом заявил президент Группы Всемирного банка Джим Йонг Ким в Киеве в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

«Следующий шаг (в борьбе с коррупцией - УНИАН), очень важный шаг - это создание Антикоррупционного суда. Конечно, это является предварительным условием выделения кредита МВФ, но я хочу сказать, что с точки зрения инвесторов этот следующий шаг является решающим», - сказал Джим Йонг Ким.

В свою очередь, Гройсман подчеркнул, что мотивом для скорейшего создания Антикоррупционного суда являются не транши МВФ, а интересы непосредственно украинцев.

«Антикоррупционный суд нужен не ради транша... Его создание поставит точку в создании антикоррупционной инфраструктуры, призванной предотвращать и наказывать проявления коррупции», - сказал премьер.

Напомним, создание Антикоррупционного суда является обязательным условием продолжения сотрудничества Украины и основного кредитора - Международного валютного фонда.

Также, по словам президента ВБ, земельная реформа, предусматривающая запуск рынка земли в Украине, сможет повысить благосостояние людей, стимулировать экономику и дать уверенность инвесторам.

«По земельной реформе - я встречался со многими лидерами бизнеса. Если посмотреть на будущее земельной реформы - значительно вырастет прибыль людей, собственников земли. С другой стороны, это очень большой стимул для развития экономики. Изменится отношение, то, как на Украину смотрят извне. Я общаюсь со многими инвесторами, и ощущение до сих пор таково, что Украине нужно сделать конкретные вещи, чтобы дать уверенность инвесторам», - сказал президент ВБ.

В свою очередь, Гройсман подчеркнул, что земельная реформа в Украине является чувствительным вопросом, но правительство готово ее внедрять с целью поддержки фермерства.

«Земельная реформа - это чувствительный вопрос... Правительство готово ее внедрять в том варианте, который позволит развиваться фермерству", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 2001 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. В октябре 2016 года Верховная Рада продлила его действие до конца 2017 года.

В меморандуме с Международным валютным фондом указано, что Украина планирует до конца мая 2017 года принять закон, регламентирующий оборот земель сельхозназначения, и с 2018 года (после окончания действия моратория) начать продажу сельхозземель.