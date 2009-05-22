Межбанк: доллар дешевеет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,6130/7,6455 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись – 0,2435/0,2450 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5860/10,6335 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3926/1,3928 долл./евро (четверг - 1,3779/1,3781 долл./евро).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.