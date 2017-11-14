Фискальная служба "прикрыла" два конвертцентра на Винниччине и в Днепре

Государственная фискальная служба (ГФС) ликвидировала два межрегиональных конвертационных центра, базирующихся в Винницкой области и Днепре, сообщила пресс-служба ГФС.

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Согласно сообщению, в Винницкой области ликвидирован конвертационный центр с оборотом 130 миллионов гривень. С целью прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали 28 субъектов хозяйствования, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства за якобы поставленные товары. В дальнейшем средства снимались наличными и возвращались заказчикам за вознаграждение в размере 6-11%. При этом ГФС установила, что услугами "конверта" воспользовались должностные лица одного из сельских советов Винницкого района.

В Днепре ликвидирован конвертационный центр с оборотом 300 миллионов гривень. В течение 2016-2017 годов фигуранты также создали ряд субъектов хозяйствования, которые в дальнейшем использовались в преступной схеме транзита и конвертации.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба Украины в 2016 году прекратила деятельность 74 конвертационных центров.