В НБУ призвали вернуть госрегулирования цен, чтобы замедлить инфляцию

Глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин считает целесообразным возобновление работы Государственной ценовой администрации и государственного регулирования цен на продукты питания для снижения темпов инфляции.

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Об этом он написал на своей странице в сети Facebook.

«Анализируя последствия решения правительства об отмене регулирования цен на продукты питания, считаю его преждевременным, так как в условиях монополизированной экономики Украины оно привело к повышению темпов инфляции. Считаю целесообразным возобновление работы Государственной ценовой администрации, которая на этапе перехода экономики Украины от рецессии к росту осуществляла бы контроль за ценообразованием, на которое в настоящее время рынок имеет очень одностороннее специфическое влияние - ростом потребительских цен», - написал он.

По словам Данилишина, сейчас в Украине наблюдается типичная инфляция предложения - под влиянием износа основных производственных фондов, низкой эффективности и производительности труда, увеличения стоимости оборудования, сырья и полуфабрикатов растет себестоимость продукции.

«Из-за увеличения расходов производители вынуждены поднимать отпускные цены. Это транслируется в цены розничные. То есть, ключевым фактором динамики потребительских цен сейчас является увеличение себестоимости продукции», - написал он.

Данилишин отметил, что влияние НБУ на уровень инфляции существенное, но оно не имеет определяющего значения.

«Сильное влияние на рост потребительских цен имеют факторы, которые не подконтрольны НБУ. Среди них, вместе с отменой регулирования цен на продукты питания, - рост административно регулируемых тарифов на услуги ЖКХ, увеличение цен производителей промышленной и сельскохозяйственной продукции. Эти факторы действуют на стороне расходов, поэтому НБУ ограничен в противодействии росту цен», - отметил глава Совета Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, пилотный проект по отмене государственного регулирования цен на продукты питания работал в Украине с 1 октября 2016 года по 1 января 2017 года.

В конце декабря 2016 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что эксперимент с отменой госрегулирования оказался оправданным и не привел к ускорению инфляции.

После этого, Кабинет министров Украины с 1 июля 2017 года принял решение об отмене государственного регулирования цен на продукты питания.

В Украине в октябре была зафиксирована инфляция на уровне 1,2% к предыдущему месяцу и 14,6% - в годовом выражении.

Национальный банк с 27 октября повысил учетную ставку до 13,5% годовых с 12,5% после почти двухлетнего цикла смягчения монетарной политики.

По обновленным прогнозам НБУ, инфляция на конец года замедлится до 12,2%, а не до 9,1%, ожидаемых ранее.