Гройсман: мы можем быть одной из самых богатых стран Европы, а не ходить по миру с "протянутой рукой"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман убежден, что Украина может стать одной из самых динамично развивающихся стран Европы при условии направления денег в повышение качества жизни людей и рост национальной экономики, иначе всегда будет ходить по миру с «протянутой рукой».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман заявил во время Дня диалога с парламентом и общего собрания Ассоциации городов Украины в Киеве.

«Мы должны наконец открыть возможности развития национальной экономики. Мы можем быть одной из самых богатых стран и динамично развивающихся стран Европы, но для этого нам нужны соответствующие изменения, не просто принятие решений... Мы должны говорить о том, куда ресурсы, которые в результате реформ мы можем аккумулировать, будут направляться», - сказал он.

«Мы должны их направлять в повышение качества жизни людей и рост национальной экономики. Иначе - мы всегда будем ходить по миру с протянутой рукой. Кто хочет ходить по миру с протянутой рукой? Я - нет!», - сказал премьер-министр.

«Я вижу, что в следующем году мы можем обеспечить более 3% роста национальной экономики. Национальный продукт создается на территориях - там предприятия, там рабочие места, там работа людей, там местные бюджеты, там и налоги», - убежден премьер-министр.

По его словам, с одной стороны, необходимо создать нормальные условия в государстве, а с другой - местные советы должны создать нормальные условия для ведения бизнеса и предпринимательства, чтобы правоохранительная система прекратила давить на бизнес.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины во втором квартале 2017 года в годовом выражении вырос на 2,3%, в первом квартале - на 2,5%.

Инфляция в Украине в октябре составила 1,2% к предыдущему месяцу и 14,6% - в годовом выражении.

Кабинет министров Украины в конце мая ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году до 1,8% с ранее прогнозируемых 3%, а прогноз инфляции – до 12,9% с 8,1%, заложенных в бюджете-2017. Национальный банк Украины также прогнозирует рост ВВП в 2017 году на уровне 1,8%.

Международный валютный фонд в ноябре сохранил прогноз роста экономики Украины в 2017 году на уровне 2% и ухудшил прогноз среднегодовой инфляции на 1,3 процентных пункта - до 12,8%.

Ранее, 3 октября, Всемирный банк также сохранил прогноз роста украинской экономики в 2017 году на 2% при инфляции 10%.

Проект госбюджета Украины на 2018 год разработан на базе среднесрочной бюджетной резолюции с прогнозируемыми показателями роста экономики в 2018 году на 3% при инфляции в 11%.