Мораторий на взыскание залогового жилья лишь увеличит долг

Закон Украины о защите имущественных прав граждан в период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса будет способствовать увеличению долгов заемщиков перед банками и лишь отсрочит момент конфискации залогового жилья.

Такое мнение УНИАН высказал партнер компании «Адлер и партнеры. Адвокатское бюро» адвокат Вадим САДОВОЙ, комментируя принятый вчера Верховной Радой Закон «О защите имущественных прав граждан в период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса».

«Законодатель запретил банкам проводить конфискацию залогового жилья, в котором постоянно проживают граждане, но не запретил начислять штрафные санкции за несвоевременную уплату кредита, то есть долг заемщика перед банком будет постоянно увеличиваться», - объясняет адвокат.

По его мнению, из-за этого существует угроза, что за время действия моратория много собственников залогового жилья залезут в большие долги, которые не покроют даже деньги, полученные от реализации имущества.

В.САДОВОЙ считает, что предотвратить такое развитие событий может мораторий на начисление штрафных санкций за несвоевременную уплату кредита, или предоставление отсрочки по выплате кредита на период финансового кризиса.

Адвокат также отмечает, что закон негативно повлияет на состояние банковской системы, поскольку банки длительный период времени не смогут получать свои деньги от клиентов.

«Банкам и так сложно проводить конфискацию залогового имущества, в котором прописаны несовершеннолетние, а теперь они вообще долгое время не смогут вернуть средства, предоставленные физлицам на покупку жилья», - сказал В.САДОВОЙ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 21 мая, Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О защите имущественных прав граждан в период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса».

Согласно закону, на период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса вводится мораторий на взыскание банком залогового жилья в случае, если предметом залога или ипотеки является жилищная недвижимость, в которой постоянно проживают граждане.

Окончание выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса определяется решением Верховной Рады Украины по представлению Кабинета министров Украины.