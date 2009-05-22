Медведев предлагает ЕС рассмотреть вопрос о совместном кредите Украине

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ предлагает ЕС рассмотреть вопрос о выдаче совместного с Российской Федерацией кредита Украине для обеспечения энергобезопасности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал на пресс-конференции в Хабаровске по итогам саммита Россия-ЕС.

"Мы готовы помочь Украинскому государству, но хотели бы, чтобы значительную часть этой работы взял на себя Европейский Союз, те страны, которые заинтересованы в надежной безопасности энергосотрудничества. Если речь идет о кредитах, давайте поможем синдицировать соответствующие деньги Украинскому государству. Но этим должна заниматься не одна Россия", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Д.МЕДВЕДЕВ выразил сомнения в возможности Украины заплатить более 4 млрд. долл. за закачку 19,5 млрд. кубометров газа в подземные хранилища.

Напомним, в конце марта Европейский Союз отказался от предложения России совместно предоставить Украине кредит в размере 5 млрд. долл.

Справка УНИАН. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО официально обратилась к России по поводу кредита в размере 5 млрд. долл.

По словам и.о. министра финансов Украины Игоря УМАНСКОГО, российский кредит в размере 5 млрд. долл. - в случае подписания соответствующего соглашения между Украиной и Россией - планировалось направить на оплату за природный газ, который НАК «Нафтогаз Украины» покупает у «Газпрома».