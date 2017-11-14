Всемирный банк не видит причин отказывать Украине в финансовых гарантиях на закупку газа

Всемирный банк не видит причин отказывать Украине в дальнейшем предоставлении финансовых гарантий на закупку газа в период отопительного сезона, несмотря на проблемы с корпоративным управлением в Национальном госхолдинге "Нафтогаз Украины".

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Об этом сообщила сегодня журналистам директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

Отвечая на вопрос, не будет ли конфликт в "Нафтогазе" препятствием для дальнейшей поддержки Всемирным банком закупок нашей страной газа, представитель Всемирного банка напомнила, что в прошлом году банк выдал гарантию на закупку газа на 0,5 миллиарда долларов в зимний период.

"Этот механизм возобновляемый, и им снова можно воспользоваться. Этот финансовый механизм работает очень хорошо. Все юридические обязательства и условия выполняются, и потому у нас нет причин, несмотря на проблемы в других частях сектора, это прекращать", - сказала Кахконен.

Она подчеркнула, что используемый механизм гарантирует поставки газа и позволяет их диверсифицировать, снизив зависимость от поставок из России.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября пресс-служба Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаза" сообщила, что последние независимые члены наблюдательного совета холдинга - Пол Уорвик и Маркус Ричардс - заявили о своем намерении уйти в отставку, мотивируя это свертыванием реформ со стороны украинского правительства и вмешательством государства в работу компании.

Премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что реформа холдинга будет продолжена и пообещал обновить состав набсовета холдинга публично и совместно с международными партнерами.

В октябре директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Фрэнсис Малиж заявил, что ЕБРР готов продолжить финансовую поддержку закупок газа для Украины и даже увеличить ее объем, но расценивает как препятствие отсутствие независимого наблюдательного совета в "Нафтогазе".

Впоследствии президент ЕБРР Сума Чакрабарти заявил, что банк передал Украине перечень новых независимых кандидатов в набсовет "Нафтогаза", считая необходимым продолжить реформу корпоративного управления компании уже с новым руководящим составом.

НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.