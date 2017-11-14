Председатель Житомирской ОГА Гундич инициирует слушания по каждому направлению использования бюджетных средств департаментами

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич инициирует слушания по каждому направлению использования департаментами ОГА бюджетных средств. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, уже на следующей неделе Гундич начнет проводить слушания распорядителей относительно использования департаментами облгосадминистрации бюджетных средств.

«Если раньше департаменты просто подавали в письменном виде пакеты документов с предложениями и планами относительно того, какие именно суммы средств бюджета им нужны для работы и финансирования программ, то теперь будут проведены слушания, где распорядители средств будут защищать каждую цифру и объяснять, для чего именно им нужны деньги. Это делается для того, что бюджеты областных программ, да и в целом, бюджет Житомирщины на 2018 год, были реалистичными», - пояснили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

О намерении проводить такие слушания Гундич сообщил сегодня, 14 ноября, во время совещания с руководителями структурных подразделений.

«Начинается подготовка к формированию бюджетов на 2018 год. И они должны быть с реалистичными данными. Не нужно занижать доходы в начале формирования бюджета, чтобы потом рассказывать, какой большой процент перевыполнения. Должны сразу запланировать конкретно те вещи и их финансирование, которое будем делать. Вместе с председателем облсовета (Владимиром Ширмой - УНИАН) мы проведем неделю бюджетных слушаний. Я лично хочу услышать всех распорядителей бюджетных средств. Ведь одно дело, когда вы на бумаге подаете запросы, а другое дело – когда мы с вами пообщаемся, увидим, вы действительно волнуетесь и переживаете за свою отрасль, кто как вникает и понимает проблематику. И по каждой цифре вы будете мне докладывать», – сказал председатель облгосадминистрации.

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Он также обратил внимание присутствующих на то, что планировать бюджеты нужно вместе с реальными затратами на энергоносители.

«Мы проводим энергосберегающие мероприятия в коммунальных предприятиях – заменяем котлы, крыши, меняем лампочки. Странно, что стоимость заложенных энергоносителей из предыдущих лет практически не меняется. То есть, каждому руководителю нужно подходить с реальными цифрами к формированию бюджетов», - сказал Гундич.

Он подчеркнул, что и цены на товары в области также должны быть реальными. "Ведь отныне департамент экономического развития, торговли и международного сотрудничества будет мониторить все цены для того, чтобы во время формирования бюджетов они не были завышенными", - отмечают в пресс-службе ведомства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирсьокої областного совета, на 21 декабря запланирована сессия этого совета, где должны рассматривать бюджет области на 2018 год. 13 ноября председатель облсовета Владимир Ширма подписал соответствующее распоряжение.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Гундич поручил вновь избранным председателями сформировать реалистичные бюджеты на следующий год.