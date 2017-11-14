Проведение реформ обеспечит светлое будущее для Украины – президент ВБ

Проведение земельной, антикоррупционной, медицинской и пенсионной реформ обеспечат светлое будущее для Украины и ее граждан, заявил журналистам президент группы Всемирного банка Джим Ким, находящийся с визитов в Киеве.

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"Если эти условия будут выполнены, то будущее Украины действительно будет светлым", - сказал Ким, сделав особый акцент на земельной реформе.

Он подчеркнул, что в Украине находится треть мировых запасов чернозема, и земельная реформа важна не только для Украины, но и для всего мира.

Говоря о антикоррупционной реформе, Ким напомнил о необходимости создания антикоррупционного суда.

Кроме того, он заявил, что Всемирный банк готов поддерживать дальнейшее внедрение медицинской реформы высокими темпами.

По его словам, пенсионная система по результатам реформы должна приносить пользу, быть стабильной и помогать в первую очередь уязвимым слоям населения, но при этом содержать стимулы для граждан вкладывать в нее средства.

Справка УНИАН. Всемирный банк - международная финансовая организация, предоставляющая финансовую и техническую помощь развивающимся странам. За последние два года группа Всемирного банка предоставила Украине около 4,7 миллиарда долларов США в форме бюджетной финансовой помощи, инвестиционных операций и финансирования частного сектора.

Президент группы Всемирного банка Джим Йонг Ким 12-14 ноября посетил Киев с первым визитом в истории взаимоотношений Украины со Всемирным банком. В ходе визита Ким встретился с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, спикером Верховной Рады Андреем Парубием и руководителями парламентских фракций, киевским главой Виталием Кличко, руководством антикоррупционных органов, представителями гражданского общества и частного сектора.