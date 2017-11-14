Рост экономики Украины замедлился до 2,1% - Госстат

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в третьем квартале 2017 года в годовом выражении – по сравнению с третьим кварталом 2016 года – замедлился до 2,1% после 2,3% роста кварталом ранее.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины со ссылкой на оперативные оценки, по сравнению с предыдущим, вторым кварталом 2017 года, с учетом сезонного фактора ВВП вырос на 0,2%.

Ранее, 3 ноября, Национальный банк обнародовал свои оценки, согласно которым рост ВВП Украины в третьем квартале 2017 года в годовом выражении составил 2%.

ВВП Украины во втором квартале 2017 года в годовом выражении вырос на 2,3%, в первом квартале - на 2,5%.

В целом за 2016 год ВВП Украины вырос на 2,3%, при этом рост был зафиксирован впервые за последние 4 года.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 10 октября сохранил прогноз роста реального ВВП Украины в 2017 году на 2%.

До этого, 3 октября, Всемирный банк также сохранил прогноз роста украинской экономики в 2017 году на 2%.

В Кабинете министров Украины прогнозируют рост экономики в текущем году на 1,8% при инфляции 12,9%, в Национальном банке – на 2,2% при инфляции на конец года 12,2%.