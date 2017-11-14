Торговый баланс Украины с начала года ушел в минус на $1,2 миллиарда

Внешнеторговый баланс Украины по итогам января-сентября 2017 года сведен с дефицитом в 1,205 миллиарда долларов против 606,7 миллиона долларов профицита за аналогичный период предыдущего года.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, импорт товаров и услуг в Украину в январе-сентябре составил 39,285 миллиарда долларов, экспорт – 38,08 миллиарда долларов.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО.

Как сообщал УНИАН, внешнеторговый баланс Украины по итогам января-июня 2017 года сведен с дефицитом в 98,6 миллиона долларов против 950,8 миллиона долларов профицита за аналогичный период предыдущего года.

В 2016 году внешнеторговый баланс Украины был сведен с профицитом на уровне 337,3 миллиона долларов, что в 11 раз ниже профицита за 2015 год на уровне 3,828 миллиарда долларов.