Рада приняла в первом чтении изменения в Бюджетный кодекс

Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для целей государственного бюджета Украины на 2018 год с рядом поправок профильного комитета.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №7116 проголосовал 251 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект, представитель Комитета по вопросам бюджета Константин Ищейкин рекомендовал парламенту принять законопроект за основу с рекомендациями комитета.