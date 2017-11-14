Рада приняла в первом чтении изменения в Бюджетный кодекс
17:38, 14 ноября 2017Финансы
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За принятие соответствующего законопроекта №7116 проголосовал 251 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
Рада приняла в первом чтении изменения в Бюджетный кодекс / фото УНИАН
Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для целей государственного бюджета Украины на 2018 год с рядом поправок профильного комитета.
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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №7116 проголосовал 251 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
Представляя законопроект, представитель Комитета по вопросам бюджета Константин Ищейкин рекомендовал парламенту принять законопроект за основу с рекомендациями комитета.
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Новость в сюжете: Госбюджет-2018